La Bourse de Paris, dans le rouge, digère plusieurs résultats décevants

A New York, l'indice Nasdaq, repaire de la plupart des grandes capitalisations de la tech, a dégringolé de 3,64% et a bouclé sa pire séance depuis septembre 2022.

La publication des résultats de Tesla et Alphabet, deux des "Sept Magnifiques", soit les plus grosses valeurs du secteur technologique, ont déçu les investisseurs.

L'action du groupe de luxe Kering, plombé par sa marque phare Gucci, chutait de 7,88% à 276,90 euros vers 09H40, après des résultats financiers qui ont encore déçu les analystes et inquiètent sur la relance du groupe.

"La séance a été rude dans l'ensemble, et nous avons les résultats de quatre autres entreprises des Sept Magnifiques la semaine prochaine, il y aura donc encore du pain sur la planche", notent les analystes.

Depuis le début de l'année, l'action recule de plus de 30% en Bourse, soit la plus mauvaise performance des entreprises du luxe sur l'indice CAC 40.

STMicroelectronics chute

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics chutait de près de 12% à 32,60 euros vers 09H50 après avoir abaissé une fois encore ses perspectives annuelles en termes de revenus et de marge.

L'ensemble du secteur technologique en Bourse souffrait, en France comme dans le monde, à l'image de la chute de plus de 3% de l'indice américain Nasdaq mercredi.

Les automobiles dans le rouge

Les entreprises du secteur automobile chutaient après des résultats décevants notamment pour le constructeur Stellantis, en dessous des attentes des analystes.

Stellantis chutait de 7,68% à 16,87 euros et Renault de 8,18% à 43,58 euros. Il s'agit de deux des pires baisses du CAC 40. Depuis le 1er janvier, Stellantis perd plus de 20% en Bourse, et Renault est en hausse de 18%.

Sanofi rassure

Le géant pharmaceutique Sanofi caracolait en tête du CAC 40, son action gagnant 3,60% à 96,94 euros, après avoir relevé sa prévision de bénéfice net par action des activités pour 2024 et annoncé une hausse de plus de 5% de son chiffre d'affaires semestriel.