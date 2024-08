La Bourse de Paris dégringole encore, pénalisée par les craintes de récession aux Etats-Unis

L'indice vedette CAC 40 a nettement baissé de 102,81 points à 7.148,99 points, au plus bas depuis mi-novembre, limitant la casse par rapport au début de séance.

La Bourse de Paris a perdu 1,42% lundi, plombée depuis vendredi par la publication de chiffres sur l'emploi américain plus mauvais que prévu.

Au cours des trois dernières séances, l'indice a perdu 5,08%.

Les marchés ont prix connaissance de "toute une batterie d'indicateurs extrêmement mauvais et qui ont surpris" aux Etats-Unis, commente Aurélien Buffault, gérant obligataire chez Delubac AM, en citant l'indicateur d'activité manufacturière ISM, les commandes de biens durables et surtout les données sur le chômage en juillet.

Ces chiffres moins bons qu'attendu ont provoqué "un changement d'état d'esprit un peu brutal" sur les marchés, selon Aurélien Buffault, qui craignent désormais de voir la première économie mondiale tomber en récession.

Dans le sillage de ces inquiétudes, les Bourses ont chuté un peu partout dans le monde, notamment à Tokyo où l'indice Nikkei a perdu 12% lundi, les taux d'intérêt ont fortement baissé sur le marché obligataire et les investisseurs se sont tournés vers les actifs jugés peu risqués comme les obligations souveraines à long terme et le yen.