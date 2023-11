La Bourse de Paris démarre la semaine du mauvais pied

"Le CAC a ouvert en hausse ce matin, dans la continuité des marchés asiatiques, mais il est rapidement repassé proche de zéro puis en terrain négatif" après la publication des PMI signalant que "l'activité ralentit plus que ce à quoi on s'attendait", commente Denis Khamphou, gérant diversifié chez Myria AM.

A 44,6, l'indicateur pour la France est revu en nette baisse par rapport à la première estimation (45,3). Un chiffre en dessous de 50 signale une contraction de l'activité économique.

En septembre, cet indicateur s'était établi à 44,1, son niveau le plus bas depuis 34 mois, et il ne s'est donc "que très légèrement redressé" en octobre, ont noté le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB), dans un communiqué.