La Bourse de Paris digère une vague de résultats dans le calme

La Bourse de Paris a ouvert sur une note positive jeudi, digérant dans le calme une vague de résultats et des données d'inflation décevantes en Chine.

"Les actions européennes ont eu un peu de mal à prendre le relais de la hausse de Wall Street, pour rester globalement stables en début de séance, reflétant l'absence générale de direction cette semaine qui a laissé Londres, Paris et Francfort à l'état brut", souligne Neil Wilson, analyste de Finalto.

A New York, le Nasdaq, dominé par le secteur technologique, a gagné mercredi 0,95%, le S&P 500 a touché un nouveau pic (+0,82%) après avoir tutoyé la barre symbolique des 5.000 points et le Dow Jones (+0,40%) a franchi un nouveau plus haut historique.

"Le niveau élevé des taux de la Fed ne semble pas peser sur les consommateurs ou les entreprises de manière significative, ce qui permet à l'institution d'attendre plus longtemps pour s'assurer de maîtriser la trajectoire de l'inflation, sans que cela ne perturbe l'élan du marché boursier", explique Stephen Innes, analyste de Spi AM.