La Bourse de Paris en baisse avant une série de résultats et la réunion de la Fed

L'indice vedette CAC 40 a cédé 23,09 points à 8.065,15 points. La cote parisienne avait progressé de 0,89% vendredi et de 0,82% sur l'ensemble de la semaine.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,29% lundi, commençant la semaine sur une note prudente avant plusieurs résultats d'entreprises et la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine mercredi soir.

Or, la Fed maintient ses taux directeurs à leur plus haut depuis 20 ans depuis plusieurs mois, dans l'objectif de faire baisser le niveau d'inflation jusqu'à l'objectif cible de 2%.

La réunion de l'institution monétaire américaine se tient peu après la publication de l'indice PCE qui a révélé que l'inflation a accéléré en mars aux Etats-Unis pour atteindre 2,7% sur un an.

"Si on reprend l'historique, le marché s'attendait à six baisses de taux cette année et aujourd'hui tout le monde en espère au moins une avant les élections américaines" en novembre, détaille le gérant.

Par ailleurs, après une semaine précédente chargée en résultats d'entreprises, les publications vont continuer de pleuvoir ces prochains jours.

Le luxe en petite forme