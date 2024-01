La Bourse de Paris en baisse face aux commentaires des banquiers centraux

"Le marché d'aujourd'hui est en baisse mais ne chavire pas", commente Lucas Excoffier, chargé du courtage continental chez Oddo BHF.

"Les incertitudes sur le calendrier des baisses des taux des banques centrales sont le thème central de la séance", poursuit le trader.

"Les investisseurs espéraient voir ces premières baisses au printemps et ces anticipations sont remise en cause au fur à et à mesure des prises de parole des banquiers centraux", détaille Lucas Excoffier.