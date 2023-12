La Bourse de Paris en baisse, reprenant son souffle après son record

L'indice vedette CAC 40 cédait 33,35 points (-0,44%) à 7.563,56 points vers 10H00. Vendredi, il a fini en hausse de 0,28% à un niveau record de 7.596,91 points et a signé un bilan hebdomadaire en progression de 0,93%, sa cinquième semaine de hausse d'affilée.

"Après un nouveau record, la logique voudrait que le CAC 40 expérimente des prises de bénéfice cette semaine", s'affichant donc en baisse, commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie chez Pictet AM.

"Le contexte est propice", poursuit-il, les réunions des grandes banques centrales sont passées et il y a "peu de statistiques à part les chiffres d'inflation en zone euro (mardi) et au Royaume-Uni (mercredi) et des volumes en baisse du fait de l'approche des fêtes".

A l'agenda de la séance lundi, seule la publication du baromètre IFO du moral des entrepreneurs en Allemagne occupera les investisseurs avant de connaître mardi la prochaine décision sur ses taux de la Banque du Japon (BoJ).