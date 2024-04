La Bourse de Paris en hausse avant la réunion de la BCE plus tard cette semaine

"Il existe un large consensus parmi les membres de la BCE sur le fait que le mois de juin est une date clé pour la première baisse des taux. Cette réunion devrait donc avoir un impact limité sur les marchés financiers", commente François Rimeu, stratège chez La Française AM.

"Il est de plus en plus difficile de concilier les nouvelles données macroéconomiques avec l'idée d'une réduction des taux de la Fed dès le mois de juin", estime Stephen Innes, analyste de Spi AM.

Le marché scrutera ainsi avec attention mercredi la publication de l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) américain pour le mois de mars, mettant les anticipations d'orientation de politique monétaire de la puissante banque centrale américaine (Fed) sur le devant de la scène.

"Depuis le début de l'année, le CPI s'est avéré plus élevé que prévu, mais pour l'instant, la Fed ne s'en est pas alarmée", note Deutsche Bank.