La Bourse de Paris en hausse avant un indicateur clé sur l'emploi aux Etats-Unis

La Bourse de Paris était en hausse vendredi matin, s'offrant une respiration dans une semaine négative pour la place boursière, avant la publication, plus tard en séance, d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

"Tous les yeux sont tournés vers les rapports (sur l') emploi américains de septembre publiés cet après-midi, car ils pourraient déterminer si la Fed (banque centrale américaine, NDLR) augmentera ou non une dernière fois ses taux", estime Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

"En effet, maintenant que l'inflation ralentit plus nettement et que les conditions financières sont clairement restrictives, le facteur qui pourrait décider la Fed à être plus ou moins restrictive qu'indiqué en septembre est l'évolution des tensions sur le marché de l'emploi", poursuit-il.

Ainsi, pour les investisseurs, les mauvaises nouvelles se révèleront être plutôt des bonnes nouvelles pour les marchés dans le sillage de la politique monétaire restrictive menée par la Fed pour ramener l'inflation à 2% et la prochaine réunion de l'institution en novembre.