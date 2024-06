La Bourse de Paris en hausse, mais la prudence domine à l'approche des élections législatives

Sur le marché obligataire, vers 09H45, le taux français à 10 ans s'établissait à 3,18%, contre 3,16% la veille en clôture et celui de l'Allemagne à 2,42%, contre 2,41%.

"Alors que le calendrier macroéconomique est assez léger cette semaine, les marchés sont dans l'attente des élections en France ce week-end", commente Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM.

Cet écart - appelé le "spread" - est un indicateur qui mesure la confiance des investisseurs dans un pays, en l'occurrence, la France. "L'écart de taux entre les obligations souveraines françaises et allemandes a légèrement reflué cette semaine mais reste élevé, autour de 75 points de base" mercredi matin, souligne Xavier Chapard.

Enfin, le rebond du secteur technologique à Wall Street la veille, après plusieurs séances dans le rouge, profite à l'humeur du marché.

Nvidia, concepteur des processeurs qui entraînent les grands modèles de langage de l'IA générative, est revenu sur le devant de la scène, son titre ayant bondi de 6,76% après avoir dégringolé de plus de 12% en trois séances et effacé plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Atos, un sauvetage compliqué

Le consortium mené par l'entreprise française Onepoint, choisi pour le sauvetage financier d'Atos (-2,96% à 1,16 euro), lourdement endetté, a retiré son offre, a annoncé mercredi le groupe informatique français, pilier technologique des JO de Paris cet été.

Dans le même temps, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a renouvelé son intérêt pour reprendre les discussions.