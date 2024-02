La Bourse de Paris en hausse modeste après des annonces de soutien à l'économie chinoise

La Bourse de Paris est en hausse mardi, dans le sillage des indices chinois qui ont bondi après l'annonce de mesures de soutien de Pékin aux marchés, et soutenue par le rebond de l'industrie allemande.

Les Bourses chinoises, chahutées depuis le début de l'année en raison d'inquiétudes concernant la croissance du pays, ont bondi après l'annonce de mesures de soutien de Pékin aux marchés.

"Il est rapporté que l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers prépare un rapport sur le marché boursier pour le président Xi", écrivent les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

L'indice boursier Hang Seng de la place de Hong Kong a bondi de 4,04% et les places de Shanghai et de Shenzhen ont gagné 3,23% et 6,22% respectivement.