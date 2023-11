La Bourse de Paris en hausse, portée par la baisse de l'inflation aux Etats-Unis en Europe

L'inflation a ralenti en octobre aux Etats-Unis, à 3,2% sur un an, contre 3,7% en septembre et l'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est au plus bas depuis plus de deux ans, à 4,0% sur un an.

Cette publication "a renforcé les anticipations de baisse de taux sur 2024 pour la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE)", soulignent les analystes de Natixis.

Pour contenir la hausse des prix, la Fed a relevé ses taux d'intérêt à 11 reprises depuis mars 2022, les portant à leur plus haut niveau depuis 22 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.