La Bourse de Paris en hausse pour débuter la semaine

La Bourse de Paris débute la semaine sur une note positive, en attendant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis mardi, et de connaître l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois prévue mercredi.

Le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping "auront un dialogue approfondi sur les questions stratégiques, générales et directionnelles concernant les relations entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que sur les questions essentielles concernant la paix et le développement dans le monde", a détaillé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Les investisseurs gardent également un oeil sur le marché obligataire, où les taux se sont détendus en fin de semaine dernière.

"Si le mouvement se poursuit, cela devrait soulager la valorisation des actions et permettre aux valeurs de croissance, aux sociétés endettées et aux petites et moyennes valeurs de retrouver des couleurs après des mois plutôt difficiles", explique Christopher Dembik.