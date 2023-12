La Bourse de Paris en légère baisse

La Bourse de Paris recule de 0,20% dans les premiers échanges jeudi, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau en clôture depuis plus de quatre mois, un peu refroidie par des nouvelles de Chine et la remontée des taux.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 14,84 points à 7.421,15 points vers 09H15. Mercredi, il avait terminé en hausse de 0,66%, à 7.435,99 points, son plus haut niveau de clôture depuis le 31 juillet.