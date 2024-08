La Bourse de Paris en légère hausse en attendant Nvidia

"Les investisseurs sont en position d'attente avant les résultats très attendus de la superstar du secteur technologique Nvidia, qui doivent être publiés plus tard", après la clôture des marchés américains, commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Grand vainqueur de la révolution de l'IA (intelligence artificielle) générative, Nvidia pulvérise, trimestre après trimestre, les attentes des analystes grâce à l'attractivité de ses cartes graphiques, des puces aux capacités de calcul démultipliées.

La capitalisation boursière de Nvidia a bondi depuis un peu plus d'un an, jusqu'à devenir la deuxième plus grosse du monde.

"Le cours de l'action Nvidia est déjà en hausse de 159% depuis le début de l'année, ce qui en fait la meilleure performance de l'ensemble du S&P 500, et il a progressé de plus de 1.000% depuis son plus bas niveau d'octobre 2022", ont détaillé les analystes de Deutsche Bank.