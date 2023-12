La Bourse de Paris en légère hausse pour débuter la dernière séance de l'année

Mais la période entre Noël et le Nouvel An, connue pour être particulièrement calme en l'absence de nombreux investisseurs, va permettre à la place parisienne de conclure l'une de ses années les plus fastes en dix ans, avec une progression de 16,4% sur un an.

Ce calme s'explique aussi par la situation à Wall Street, où "les vents contraires des récentes données, des chiffres du chômage plus élevés que prévu et des ventes de logements en demi-teinte" ont empêché de grosses variations sur les indices américains, comme l'explique Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Ces "surprises négatives en matière de croissance" ont érodé la baisse des taux obligataires américains à dix ans jeudi, "contrairement à ce qui était attendu", portant le taux à 3,85% (9H10 GMT), indique également Stephen Innes.