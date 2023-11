La Bourse de Paris en légère hausse

"Nous avons assisté à un retournement complet des tendances de cet été. En effet, la fièvre qui avait gagné les taux d'intérêt, poussant les taux à 10 ans américain vers 5%, s'est transformée en refroidissement", écrit Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM.

Le ralentissement de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, un peu plus prononcé que prévu, a convaincu les acteurs de marché que les banques centrales vont adoucir leurs politiques monétaires plus tôt qu'envisagé début novembre.

Depuis le 1er novembre, le CAC 40 a gagné plus de 5%.