La Bourse de Paris en nette hausse, tirée par LVMH

La Bourse de Paris est en nette hausse vendredi, profitant du bond du titre LVMH dans le sillage de nouveaux résultats records annoncés jeudi soir, en attendant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis plus tard en séance.

L'action du géant du luxe LVMH grimpait de plus de 8% à 739,50 euros vers 09H45, après avoir présenté jeudi soir des résultats record et supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe a par ailleurs annoncé vouloir proposer la nomination de deux des fils de son PDG Bernard Arnault - Alexandre, 31 ans, et Frédéric, 29 ans - à son conseil d'administration.

Le titre, poids lourd du CAC 40, contribuait nettement à la hausse de l'indice, entraînant dans son sillage les autres valeurs du secteur: Hermès avançait de 2,87% à 1.897,80 euros et Kering de 3,73% à 374,50 euros.

Ailleurs à la cote, Pernod Ricard s'octroyait plus de 6% à 153,80 euros, profitant de l'élan de Rémy Cointreau qui décollait de près de 13% à 11,28 euros sur le SBF 120 après la présentation de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé.