La Bourse de Paris en petite hausse, pas encore au-dessus des 8.000 points

La cote parisienne avait peu fluctué la semaine passée, avec un écart de moins de 80 points entre son plus haut niveau, un nouveau record à 7.977,68 points, et son plus bas, à 7.900,48 points vendredi.

Le principal événement cette semaine sera la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Les investisseurs s'attendent à des baisses de taux directeur en 2024, mais les spéculations vont bon train sur la date de début de cet assouplissement.