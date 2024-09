La Bourse de Paris en recul, prudente avant une semaine riche en publications économiques

L'indice vedette CAC 40 reculait nettement de 1,04% vers 10H10 GMT, soit de 81,22 points pour s'établir à 7.710,49 points. Vendredi, le CAC 40 a pris 0,64% et a progressé de 3,89% sur la semaine, son meilleur bilan hebdomadaire depuis fin mars 2023.

"La semaine dernière, les marchés ont été portés par les annonces des autorités chinoises en vue de soutenir une économie en perte de vitesse", résume Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche économique de LBP AM.

Selon des informations du journal Le Monde publiées dimanche, le gouvernement envisagerait notamment d'augmenter de 8,5 points le taux de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant au moins un milliard de chiffre d'affaires, une taxe sur les rachats d'action, un alourdissement de la fiscalité sur les véhicules les plus émetteurs de C02 et de celle des meublés.

Jeudi, les indices de l'activité du secteur privé (PMI) en zone euro et aux Etats-Unis nourriront la séance.

Ailleurs à l'agenda, des données d'inflation sont attendues lundi en Allemagne et en Italie, avant ceux de la zone euro mardi.

Le secteur automobile en peine

Le constructeur franco-italo-américain Stellantis a révisé à la baisse des prévisions financières pour l'année en cours, tout comme le britannique Aston Martin, et d'autres concurrents européens plus tôt dans le mois (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Volvo).

Le titre Stellantis chutait 13,49% à 12,58 euros, après l'annonce d'une nette révision à la baisse de son objectif de marge opérationnelle pour l'année 2024. Le groupe l'estime désormais entre 5,5% et 7% contre un objectif à "deux chiffres" auparavant, pointant du doigt une "détérioration" globale du marché automobile.