La Bourse de Paris en repli après l'inflation américaine

L'inflation a ralenti aux Etats-Unis en septembre, revenant à 2,4% sur un an, contre 2,5% en août, son plus bas niveau depuis plus de trois ans, selon l'indice CPI publié jeudi par le département du Commerce américain.

Mais l'indicateur a moins reculé que prévu par le consensus des analystes, qui tablaient sur une hausse des prix de seulement 2,3% sur un an. Sur un mois, l'inflation atteint 0,2%, là encore au-dessus des attentes.

Bien que cette inflation plus élevée que prévu "ne change pas la donne, elle pourrait inciter la Fed à être plus prudente et à peser le pour et le contre" dans ses prochaines baisses de taux, estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.