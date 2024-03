La Bourse de Paris encore sans souffle

La réponse sera donnée jeudi avec la réunion des gouverneurs puis la conférence de presse de Christine Lagarde. Les investisseurs n'attendent plus de baisse de taux directeur comme en fin d'année 2023 mais surveilleront notamment les nouvelles projections de l'institution sur la croissance et l'inflation.

La cote parisienne avait déjà peu fluctué la semaine passée, avec un écart de moins de 80 points entre son plus haut, un nouveau record à 7.977,68 points, et son plus bas, à 7.900,48 points vendredi.

La BCE voudra "rester vague sur le timing et l'ampleur des baisses de taux à venir. Elle voudra attendre plus de preuves de ralentissement de l’inflation dans les services et des salaires avant de commencer à baisser ses taux", estime Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'Etat français restait stable à 2,90%.

Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell interviendra lui mardi devant le Congrès.