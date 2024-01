La Bourse de Paris entame joyeusement 2024

La Bourse de Paris évolue en hausse de 0,61% dans les premiers échanges de l'année 2024 mardi, avant d'estimer si l'état de l'économie justifie ou non les anticipations des investisseurs relatives à un assouplissement de la politique monétaire des banques centrales.

Ils vont aussi se focaliser sur l'état du marché du travail aux États-Unis, avec des données sur l'emploi qui vont s'égrener à partir de mercredi jusqu'à la publication du rapport mensuel vendredi.

L'inflation sera aussi à l'honneur, avec la publication des données de décembre pour la zone euro, vendredi.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l’État français continuait de rebondir, après avoir touché son plus bas en un an le 27 décembre: l'échéance 10 ans, qui fait référence, affichait un taux d'intérêt de 2,61% vers 09H25, contre 2,56% vendredi et 2,40% mercredi 27 décembre.