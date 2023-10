La Bourse de Paris entame la semaine dans le vert

Les prochaines séances seront chargées pour les investisseurs, avec plusieurs réunions de banques centrales, dont celle du Japon mardi, celle des Etats-Unis qui se termine mercredi et celle du Royaume-Uni jeudi, mais aussi des données sur la croissance et l'inflation en zone euro et sur l'emploi aux Etats-Unis.

En Allemagne, le PIB a baissé de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent et l'inflation a de nouveau reculé en octobre, à 3,8% sur un an, son plus bas niveau depuis août 2021 et son quatrième mois de baisse d'affilée.

L'action ArcelorMittal creuse ses pertes

ArcelorMittal a confirmé samedi la signature d'un "accord préliminaire" avec le Kazakhstan pour transférer la propriété de sa filiale locale à cet immense pays d'Asie centrale, après la mort d'au moins 45 mineurs dans un accident sur un site du groupe. Le président Kassym-Jomart Tokaïev a notamment qualifié le groupe de "pire entreprise de l'histoire du Kazakhstan du point de vue de la coopération avec le gouvernement".