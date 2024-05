La Bourse de Paris entame la semaine à l'équilibre

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre dans les premiers échanges lundi, séance marquée par l'absence des investisseurs américains et avec peu d'indicateurs à l'agenda également.

Les cours des Bourses dans le monde varient en fonction des anticipations sur les politiques monétaires au gré des indicateurs qui sortent sur l'état de l'économie.

Début mai, le ralentissement de l'inflation en avril aux Etats-Unis selon l'indice CPI et le refroidissement du marché du travail avaient donné de l'espoir dans une politique monétaire plus souple de la Banque centrale américaine et propulsé les indices en Europe à des niveaux records.

Mais la semaine passée, l'orientation s'est inversée, notamment avec les données PMI composite de S&P Global, mesurant l'activité économique aux États-Unis, à son plus haut niveau depuis 25 mois.