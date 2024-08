La Bourse de Paris essaie de mettre fin à la spirale baissière

ERIC PIERMONT

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse de 0,27% mardi, tentant de se stabiliser après le vent de panique de la veille, soufflé par des chiffres jugés inquiétants sur l'emploi américain.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 18,95 points pour finir à 7.130,04 points, son nouveau plus bas de l'année et à un niveau plus vu depuis mi-novembre.