La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi

Après plusieurs semaines de doutes quant à la santé de l'économie américaine, qui aurait pu justifier une forte baisse de 0,50 point des taux de la Fed, les investisseurs estiment toutefois qu'une baisse modérée de 0,25 point est plus probable depuis la publication mercredi de l'inflation américaine s'élevant à 2,5%.

Paris, comme d'autres places européennes, profitait aussi de la cloture positive jeudi de la Bourse de New York, qui donne le la sur les marchés. Le Dow Jones a gagné 0,58%, le Nasdaq 1,00% et le S&P 500 0,75%.

Vers 08h00 GMT, les rendements de l'emprunt à dix ans français s'établissait à 2,84%, contre 2,85% la veille.

Wordline chute

Vers 10H20 GMT, le spécialiste des paiements électroniques Worldline chutait de plus de 17% à 6,96 euros vendredi après avoir annoncé le départ de son directeur général, Gilles Grapinet, et la révision à la baisse de ses prévisions de résultats pour l'année en cours.

Alors qu'il comptait encore en août sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2 à 3% sur l'année, Worldline table désormais sur 1%.

Offres publiques de retrait chez Bolloré

Le spécialiste du transport et de la logistique, Bolloré, prend 6,84% à 6,09 euros après avoir annoncé jeudi sa volonté de mener des "offres publiques de retraits suivies de retraits obligatoires" pour les actions de trois de ses filiales : la Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et la Société Industrielle et Financière de l'Artois.

Cette opération prendra "la forme d’offres publiques alternatives payables, soit en espèces, soit en actions Universal Music, soit une combinaison des deux".