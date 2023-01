La Bourse de Paris finit atone, les banques centrales en vue

La Bourse de Paris a fini stable vendredi à l'issue d'une séance volatile, avant une semaine débordant de nouvelles statistiques et de résultats d'entreprises, les investissements se montrant attentistes avant les réunions de plusieurs banques centrales.

Après une ouverture en léger recul et plusieurs va-et-vient, l'indice vedette CAC 40 a clôturé atone (+0,02% à 7.097,21 points). La veille, il avait avancé de 0,74% à son plus haut depuis le 10 février 2022. Sur la semaine, il progresse encore de 1,45%.

"Il y a eu des données macroéconomiques plutôt correctes" qui confirment un ralentissement de l'inflation et un redressement de la confiance des consommateurs en janvier aux Etats-Unis, mais "ce n'est pas non plus la panacée", commente Frédéric Rollin, spécialiste de l'investissement chez Pictet, auprès de l'AFP.

En outre, "des résultats d'entreprises très dispersés confirment que la saison des résultats va être un peu difficile", relève-t-il.

Sur le front monétaire, les investisseurs attendent des indications plus claires des grandes banques centrales à l'issue de leurs réunions la semaine prochaine. Ils cherchent à savoir jusqu'où iront la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre dans leur resserrement monétaire cette année pour lutter contre l'inflation.

En France, le moral des ménages a légèrement baissé en janvier, restant toujours très bas par rapport à la moyenne historique, a indiqué vendredi l'Insee. Bénéfice record pour LVMH, mais légère baisse des marges Le numéro un mondial du luxe LVMH a battu de nouveaux records en 2022, avec des ventes astronomiques de près de 80 milliards d'euros et des bénéfices qui décollent une nouvelle fois. Les analystes ont toutefois noté une légère baisse des marges au quatrième trimestre. L'action a cédé 0,07% à 801 euros mais progressé de 2,32% sur la semaine. Ses gains s'élèvent à plus de 17% depuis le début de l'année. Solutions 30 plus forte hausse du SBF 120 L'action Solutions 30 s'est envolée de plus de 23% à 2,33 euros après la publication du chiffre d'affaires 2022 du groupe. Pour 2023, il prévoit "une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires". Du changement chez Scor