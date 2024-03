La Bourse de Paris finit en hausse et à un nouveau record

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,84% mardi, signant de nouveaux records en clôture et en séance, après la publication d'une inflation sous-jacente en repli aux Etats-Unis en février.

Lundi, il avait cédé 0,10%, dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.

L'inflation américaine est repartie à la hausse en février sur un an à 3,2% contre 3,1% en janvier, selon les données du département du Travail.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, est elle tombée au plus bas depuis mai 2021, à 3,8% sur un an, contre 3,9% en janvier.