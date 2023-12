La Bourse de Paris finit en léger repli après la révision du PIB américain

L'attention des investisseurs s'est tournée vers la croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre qui a été révisée en baisse au troisième trimestre, passant de 5,2% en rythme annualisé à 4,9%, ce qui conforte le scénario d'une économie américaine moins allante.

Or, "une croissance faible amplifie le risque de récession, et la solution pour mitiger ce risque est la baisse des taux directeurs des banques centrales", explique Edouard Faure, responsable de la gestion crédit chez Swiss Life AM France.

La publication a ainsi "entraîné un peu de positivisme sur les marchés", toutefois, "après un mois et demi d'euphorie sur les marchés, les bonnes nouvelles sont reçues avec moins d'ampleur", poursuit-il.