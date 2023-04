La Bourse de Paris finit en légère hausse après de bons PMI

Le CAC 40 a terminé à 7.577,00 points, en hausse de 38,29 points. Sur la semaine, le marché français a grappillé 0,76% et gagne 17% depuis le début de l'année, davantage que son équivalent allemand, le Dax (+14,1%), et l'indice européen Euro Stoxx 50 (+16,2%).

La Bourse de Paris a fini vendredi en légère hausse de 0,51%, après une séance sans entrain, malgré de bons indicateurs PMI européens, les investisseurs craignant toujours la récession et les hausses des taux.

Les investisseurs restent sceptiques et frileux face au risque de récession, en dépit de la publication vendredi de bons indicateurs PMI européens et français.

Dans la zone euro, la croissance économique du secteur privé s'est accélérée en avril et l'indice a atteint son plus haut niveau depuis onze mois, le dynamisme des services compensant un repli du secteur manufacturier.

Or, "qui dit croissance, dit potentiellement plus d'inflation", ce qui pourrait amener la Banque centrale européenne (BCE) à "continuer à augmenter ses taux" face à une inflation "plus persistance" en Europe qu'aux États-Unis, détaille Benedicte Kukla, de CA Indosuez Gestion.