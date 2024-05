La Bourse de Paris finit sur un nouveau record après l'inflation américaine

L'inflation a repris sa trajectoire à la baisse en avril aux Etats-Unis, après trois mois de rebond, à 3,4% sur un an contre 3,5% en mars.

Après une ouverture en nette hausse et à quelques points de son sommet en séance atteint vendredi (8.259,19 points), la cote parisienne a reflué, lestée par ses poids lourds: notamment le luxe après les résultats mal accueillis du britannique Burberry, TotalEnergies (-1,24%) avec les turbulences des prix du pétrole ou encore Sanofi (-1,23%).

"Depuis deux semaines, on a des signaux favorables avec d'abord le marché de l'emploi qui refroidit et maintenant l'inflation qui est en reflux", analyse Lionel Melka, gérant de Swann Capital.

Si l'écart avec mars reste faible, "la tendance est importante" car les éléments les plus volatiles de l'inflation, l'énergie et l'alimentation, sont désormais plus stables.

C'est, en outre, la première fois que l'inflation en 2024 ressort en phase avec les anticipations du marché, après trois surprises à la hausse.