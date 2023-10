La Bourse de Paris freinée par le conflit entre Israël et le Hamas

La Bourse de Paris a perdu 0,55% lundi, se montrant prudente face à la hausse des prix du pétrole après l'offensive surprise et massive, débutée samedi, du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Cette hausse du prix du baril "a une implication sur l'inflation", souligne Nicolas Budin, responsable de la gestion actions en Europe de Myria AM.

Vers 16H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 3,85% à 87,86 dollars et le baril de WTI américain, avec échéance en novembre, 4,06% à 86,15 dollars.

La séance boursière a été dictée par les mouvements sur le marché du pétrole, où les prix des barils ont pris jusqu'à plus de 5%, avant que les variations s'atténuent.

Et alors que les investisseurs ont connu deux semaines de crispation autour du niveau des taux d'intérêt, qui risquent fortement de rester élevés pour longtemps, tout élément susceptible d'alimenter de nouvelles pressions inflationnistes est mal accueilli.

"On était dans un débat sur +Est-ce qu'on aura un atterrissage en douceur ou bien difficile, ou même pas d'atterrissage?+" de l'économie et cette hausse des prix du pétrole "peut changer la donne", prévient M. Budin.

Depuis le début de l'attaque du Hamas samedi, plus de 700 Israéliens ont été tués et 2.150 blessés, selon l'armée. Côté palestinien, 560 personnes ont été tuées et 2.900 blessées, selon les autorités locales.