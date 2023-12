La Bourse de Paris garde son optimisme

L'indice vedette CAC 40 grappillait 12,55 points à 7.587,22 points vers 09H50. Mardi, la cote parisienne avait connu une séance calme (+0,08%) et des volumes d'échanges faibles, signes de l'approche des congés de fin d'année.

La Bourse de Paris progresse légèrement de 0,17% mercredi, tentant de conserver une humeur positive et une tendance haussière dans un contexte d'attente de baisses des taux d'intérêt de la part des investisseurs.

A New York, les indices avaient pris environ 0,6%, le Dow Jones a atteint un record pour la cinquième fois d'affilée et le S&P 500 n'est plus qu'à moins de vingt points sous son dernier sommet historique, atteint en janvier 2022.

La hausse des marchés boursiers des dernières séances est soutenue par la baisse des taux d'intérêt obligataires après que le président de la banque centrale américaine a indiqué que ses membres avaient discuté d'un calendrier de baisses de taux d'intérêt directeurs.

Et peu importe si, depuis le discours du président de la Fed, d'autres responsables de la banque centrale américaine ont tenté de tempérer l'optimisme des marchés, "les investisseurs interprètent toutes les déclarations des membres de la Fed comme des signes d’une baisse rapide des taux d’intérêt", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.