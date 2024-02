La Bourse de Paris grappille difficilement quelques points

Christian Parisot, du courtier Aurel BGC, estime que "les investisseurs pourraient plus concentrer leur attention, aujourd'hui, sur les banques régionales américaines, et les risques autour de l'immobilier commercial américain".

Mardi, Loretta Mester, présidente de l'antenne de Cleveland de la Réserve fédérale (Fed) américaine, a estimé que "ce serait une erreur de baisser les taux trop tôt ou trop rapidement sans preuve suffisante que l'inflation est sur une trajectoire durable et opportune pour revenir à 2%".

Selon Mme Mester "cela compromettrait tout le bon travail accompli pour ralentir l'inflation à son niveau actuel".

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, s'est une fois de plus prononcée contre une baisse rapide des taux d'intérêt. Dans une interview au Financial Times, Mme Schnabel a déclaré que l'institution de Francfort devrait agir "patiemment et prudemment" au moment de desserrer la vis monétaire.