La Bourse de Paris hésite et tourne autour de l'équilibre

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre (+0,04%) vendredi, la dernière vague de résultats d'entreprises ne suffisant pas à reléguer les craintes de récession mondiale au second plan, malgré une forte expansion de l'économie française en avril.

L'économie française a enregistré "sa plus forte expansion depuis presque un an", selon l'indice PMI pour avril publié vendredi par l'agence S&P Global, soutenue par les services tandis que l'indice manufacturier a été perturbé par les grèves contre la réforme des retraites.

Mais outre-Atlantique, le tableau économique est moins réjouissant. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont plus augmenté que prévu, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est tombée au plus bas depuis mai 2020, et les ventes de logement existants se sont contractées.

Des indicateurs, tous moins bons que prévu, qui ont poussé les indices de la Bourse de New York dans le rouge jeudi.