La Bourse de Paris immobile avant la BCE

Après une ouverture en hausse, la Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre mardi matin, en l'absence d'actualité notable en Europe et en attendant la réunion de la Banque centrale européenne de jeudi.

Pour la cote parisienne, les principaux événements de la semaine sont attendus jeudi, avec la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et les résultats annuels du géant du luxe LVMH.

"Compte tenu du degré élevé d'incertitude entourant les perspectives de croissance et d'inflation, le résultat le plus probable de la réunion de la BCE sera de souligner la dépendance à l'égard des données et de donner quelques indications sur les conditions potentielles d'une baisse des taux, sans s'engager à l'avance sur quoi que ce soit", estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à dix ans s'établissait à 2,81%, contre 2,78% à la clôture de lundi.