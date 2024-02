La Bourse de Paris à l'arrêt avant une journée décisive

Le CAC 40 a peu souffert du décrochage de plus de 14% Teleperformance, l'entreprise ne pesant que 0,45% dans le calcul de l'indice.

La semaine est placée "sous le signe de la macroéconomie", décrit M. Cau mais les principaux indicateurs n'ont pas encore été publiés.

Jeudi, les investisseurs prendront connaissance d'abord des chiffres de l'inflation en février pour la France, puis en Allemagne. Ils se tourneront ensuite vers l'indicateur américain PCE pour le mois de janvier, le baromètre privilégié de la Banque centrale américaine pour mesurer l'évolution des prix.

"On est toujours sur le débat: va-t-on avoir une baisse des taux directeurs ou pas ? Les banques centrales soufflent le chaud et le froid" et les premières tendances de 2024 "ont un peu contrarié la thématique de désinflation", explique Emmanuel Cau.