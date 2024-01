La Bourse de Paris limite les pertes en fin de séance

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,40% vendredi, mais a limité ses pertes en fin de séance après la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, plus favorable pour les investisseurs qu'ils ne l'avaient estimé dans un premier temps.

Cela a entraîné une remontée des taux d'intérêt, comme sur l'ensemble de la semaine, et une baisse des actions.

Les créations d'emplois plus nombreuses qu'attendu avaient dans un premier temps renforcé les craintes des investisseurs que la Banque centrale américaine ne baisse pas ses taux autant que leurs prévisions, et qu'elle commence après la réunion de mars.

La cote parisienne a atteint pendant la séance son plus bas depuis le 5 décembre, autour des 7.350 points, seuil qu'il a de nouveau approché vers 14H30, juste après la publication du rapport sur l'emploi américain.

Le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance 10 ans, l'échéance qui fait référence, a ainsi grimpé jusqu'à son plus haut niveau depuis le 13 décembre, à 2,76%, avant de retomber un peu vers 2,67%.

En effet, "si on creuse un peu, les créations d'emplois ont été revues à la baisse en octobre et novembre", effaçant l'écart avec les attentes en janvier, explique Nathalie Benatia, économiste de BNP Paribas AM.

"Finalement, le rapport sur l'emploi ne nous a pas appris grand chose", estime-t-elle.