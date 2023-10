La Bourse de Paris meurtrie par des taux au plus haut depuis 2011

L'indice CAC 40 tombait à 6.994,89 points vers 10H10, au plus bas depuis mars 2023. Dans les premiers échanges il est descendu jusqu'à moins de 6.950 points. Mardi, l'indice avait reculé de 1,01%.

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre (-0,09%) mercredi matin, affectée comme les séances précédentes par des taux d'intérêt obligataires à des records depuis 2011 en Allemagne et en France.

Le taux de la dette allemande à dix ans a dépassé les 3% mercredi pour la première fois depuis le 6 juillet 2011, vers 10H10 GMT, il redescendait à 2,97%, au même niveau que la veille.

Le rendement de la dette française évolue quant à lui au-dessus des 3,5%.

"La combinaison de la résilience de la croissance américaine et des déficits publics très élevés semble en être la cause principale", de la montée des taux d'intérêt obligataire, commente Sebastian Paris Horvitz directeur de la recherche de LBP AM.