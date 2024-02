La Bourse de Paris n'a pas fait de vague sans Wall Street

Le principal rendez-vous de la semaine des investisseurs sera sans doute les résultats du géant Nvidia mercredi. La valeur de son action a été multipliée par plus de trois en 2023, et grimpe encore de plus de 45% en 2024, portée par l'appétit insatiable des investisseurs sur l'Intelligence artificielle. "Les attentes sont donc très élevées" avant cette publication, souligne M. Melka.

Mais dans l'ensemble, la saison des résultats d'entreprises a été positive du point de vue des investisseurs, ce qui a porté les indices, détaille le gérant.

"Le narratif sur la baisse des taux", qui a commencé à porter dès novembre les indices, avec la perspective d'un changement de cap des politiques des banques centrales, "va finir par s'épuiser", mais pas "celui de l'Intelligence artificielle", dont l'effet n'est selon lui pas encore visible dans les comptes financiers de nombreuses entreprises.

L'équipementier automobile Forvia a chuté de 12,66% à 14,04 euros après ses résultats, et malgré un début de séance en forte hausse de plus de 5%. Il a annoncé un plan qui pourrait réduire ses effectifs dans la région de 10.000 personnes d'ici 2028. Son action est au plus bas depuis un an.