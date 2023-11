La Bourse de Paris passe outre le ralentissement économique

Cette situation entraîne l'absence de nombreux investisseurs et une baisse du nombre de transactions.

La fin de semaine boursière est atypique avec la fermeture de Wall Street jeudi pour Thanksgiving, et sa réouverture pour seulement une demi-séance vendredi.

En France, l'indicateur d'activité PMI pour l'industrie en novembre a montré une détérioration encore plus prononcée qu'en octobre, et un peu plus forte que ce qui était attendu par les analystes.

Pour les services, le ralentissement est un peu moins prononcé que le mois dernier, mais là encore, l'indicateur est ressorti un peu en dessous des attentes.

"La zone euro est entrée dans ce qui ressemble à une récession (...) Ce qui manque désormais, c'est surtout le crédit bancaire qui s'est asséché en réponse au durcissement brutal de la politique monétaire", estime Bruno Cavalier, économiste d'Oddo BHF.