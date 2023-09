La Bourse de Paris pâtit de la hausse des prix du pétrole

L'événement principal de la séance de vendredi était la publication du rapport mensuel sur le marché du travail américain.

L'économie américaine a créé 187.000 emplois en août, soit davantage que les 170.000 postes attendus par les économistes.

Par ailleurs, le taux de chômage est remonté à 3,8%, contre 3,5% en juillet, au plus haut depuis un an et demi, et le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,2% sur un mois, contre 0,4% précédemment.