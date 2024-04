La Bourse de Paris plie sous une vague de résultats

L'indice vedette CAC 40 reculait de 26,61 points à 8.065,25 points vers 10H15. Mercredi, il avait légèrement baissé de 0,17%, plombé par la déroute de Kering et Eurofins et pâtissant aussi de la remontée des taux obligataires.

La séance de jeudi est le point d'orgue de la semaine sur le plan des résultats d'entreprises avec de nombreuses publications à digérer pour les investisseurs.

Aux Etats-Unis, Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé mercredi avoir doublé son bénéfice net au premier trimestre, mais le coût de plus en plus élevé de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) inquiète Wall Street.

Sur le plan macroéconomique, "la publication du PIB du premier trimestre aux Etats-Unis sera l'indicateur du jour", souligne Christian Parisot pour le courtier Aurel BGC.