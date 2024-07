La Bourse de Paris portée par les résultats d'entreprises

La Bourse de Paris évoluait en hausse mercredi, portée par des résultats d'entreprises salués par le marché, et optimiste avant la fin de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, espérant une éventuelle première baisse des taux en septembre.

"Plus important encore, la formulation du communiqué était plutôt optimiste", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les regards se sont tournés vers la Banque du Japon (BoJ), qui a relevé son taux directeur à 0,25%, un niveau inédit depuis 2008.

La Réserve fédérale (Fed) annoncera sa décision quant à la trajectoire de ses taux directeurs après la clôture des marchés européens. L'institution monétaire américaine "ne devrait pas changer ses taux en juillet mais on s'attend largement à ce qu'elle fasse allusion à une première baisse des taux en septembre", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La Banque du Japon "a laissé entendre que ce n'est certainement pas la dernière hausse des taux de la BoJ et tous les regards se tournent à présent vers son gouverneur, Kazuo Ueda, en quête de nouvelles indications", a-t-elle poursuivi.

Ailleurs à l'agenda de la séance, le marché attend à 11H00 les chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de juillet.

"Le chiffre pour le mois de juillet est attendu en baisse de 2,5% à 2,4% sur un an. Quant à l'inflation sous-jacente", qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, "elle devrait refluer de 2,9% à 2,8% sur un an", rapporte Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet.