La Bourse de Paris poursuit sa hausse avant l'inflation américaine

"Depuis son point bas du 23 octobre, le CAC 40 est en hausse de 11,5%. La dynamique haussière est intacte même s'il semble probable que l'indice reste plutôt en phase de consolidation, sous les 7.565 points, en attendant les réunions des banques centrales", estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM.

A l'agenda de la séance, le rendez-vous le plus attendu est la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en novembre.

Les précédentes données montraient un ralentissement de l'inflation à 3,2% aux Etats-Unis en octobre, et l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie, était à 4%, au plus bas depuis plus de deux ans.