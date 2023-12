La Bourse de Paris poursuit sa remontée

La Bourse de Paris évolue en hausse de 0,33% dans les premiers échanges vendredi, encore portée par novembre, son deuxième meilleur mois de l'année, et avant des indicateurs sur l'activité économique en Europe et aux Etats-Unis.

"Les marchés célèbrent le ralentissement plus fort qu'attendu de l’inflation en zone euro et aux Etats-Unis depuis la fin de l’été, alors que, dans le même temps, la croissance économique ne s’effondre pas. Les marchés actions ont rebondi de près de 10% en novembre et les taux longs sont revenus à leur niveau de mi-septembre", décrivent les analystes de la Banque Postale AM.

Les prix de l'énergie, un des premiers moteurs de l'inflation en zone euro, contribuent pour beaucoup à ce ralentissement. Ainsi, même les nouvelles coupes de production décidées par les pays producteurs de pétrole et leurs alliés de l'OPEP+ ne suffisent pas vendredi pour faire remonter les prix du pétrole, le baril de Brent oscillant toujours autour des 80 dollars.

En novembre, le CAC 40 a avancé de 6,17%, sa meilleure progression mensuelle depuis janvier.