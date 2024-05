La Bourse de Paris poursuit sa série haussière

L'indice vedette CAC 40 a gagné 55,73 points pour terminer à 8.131,41 points, son plus haut niveau de clôture depuis le 4 avril. Mardi, il avait déjà gagné 0,99%.

La cote parisienne s'est nettement redressée: après avoir clôturé le 2 mai à son plus bas niveau en plus de deux mois, 7.914,65 points, elle a depuis repris 2,74% et se retrouve désormais proche de son record de points en clôture (8?.205,81 points, le 28 mars).

Dans une semaine allégée avec peu d'indicateurs macro-économiques à l'agenda et des jours fériés en Europe, les investisseurs conservent l'optimisme né de données plus faibles sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi, leur permettant de croire davantage à une politique plus souple de la Banque centrale américaine.

Depuis, "il y a eu peu de données pour contredire cette image", explique Peter Vanden Houte, économiste chez ING.