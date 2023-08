La Bourse de Paris poursuit son rebond et gagne 0,59%

La Bourse de Paris a progressé de 0,59% mardi, profitant d'achats à bon compte après les fortes baisses du mois d'août, et d'un petit soutien apporté par le secteur technologique.

"L'envolée des taux et la faiblesse des volumes d'échanges sont les deux éléments qui ont guidé les marchés en août", selon lui.

Philippe Cohen, gérant de portefeuille chez Kiplink Finance, observe beaucoup "d'achats à bon compte" et rappelle que les faibles volumes d'échanges estivaux accentuent les variations, tant à la baisse qu'à la hausse.

La cote parisienne s'était approchée vendredi en séance de son plus bas de l'été, sous les 7.100 points, avant de reprendre un peu de vigueur depuis.

"Il y a des tensions et de l'inquiétude" sur le marché obligataire, en lien avec "les bons chiffres macroéconomiques" aux Etats-Unis qui vont dans le sens d'un scénario où "la détente des taux d'intérêt n'est pas pour demain", explique Philippe Cohen.

Après un plus haut depuis 2011 atteint la semaine passée, à 3,27%, le taux d'intérêt de la dette française à 10 ans évolue à 3,16% vers 17H50, en baisse par rapport à son niveau de clôture de lundi.

Tech: coup de main d'Arm

Les entreprises du secteur de la technologie, et particulièrement les fabricants de microprocesseurs, ont progressé mardi, portées par un bond de Nvidia à Wall Street lundi et par l'annonce de l'introduction en Bourse du fabricant britannique de microprocesseurs Arm. Cette opération pourrait être la plus importante introduction en Bourse de l'année.

STMicroelectronics est monté de 2,47% à 43,61 euros et Soitec de 1,53% à 9,28 euros.

Dassault Systèmes a aussi gagné 1,19% à 35,99 euros et Capgemini 1,36% à 164,25 euros.

Ubisoft gagnant collatéral du rachat d'Activision

L'action de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a grimpé de 8,51% à 29,19 euros après le dépôt auprès de l'autorité britannique de la concurrence d'une version amendée du projet de rachat de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft.

Cette version prévoit que "les droits de visionnage en flux (streaming, ndlr) de tous les jeux présents d'Activision" et ceux des "jeux qui seront diffusés pendant les 15 prochaines années (sauf dans l'Espace économique européen)" soient vendus à Ubisoft.