La Bourse de Paris prend l'aspiration des records de Wall Street

Ils avertissent néanmoins que "les autres segments du marché actions sont plus poussifs en ce début d'année": l'indice parisien est par exemple encore en nette baisse sur les premières séances de 2024, comme l'ensemble des places européennes.

Mais Wall Street avait d'autres raisons de se réjouir vendredi, notamment sur l'optimisme du consommateur américain encore à toute épreuve. La publication de cette donnée a fait s'envoler les indices, permettant au S&P 500 de battre son record absolu établi deux ans plus tôt, et au Dow Jones de battre son précédent sommet de décembre.

L'actualité des entreprises est aussi remplie avec les résultats d'entreprises, notamment à Paris LVMH et STMicroelectronics jeudi.

Côté macro-économie, la Banque centrale du Japon termine sa réunion de deux jours mardi et la Banque centrale européenne se réunit jeudi. Les indicateurs avancés d'activité PMI sont attendus en Europe mercredi, la croissance américaine du quatrième trimestre jeudi et l'inflation aux Etats-Unis vendredi.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt français à 10 ans, l'échéance qui fait référence, baissait à 2,80%, contre 2,83% vendredi.

La FDJ parie sur Unibet

Former "un champion européen des jeux d'argent et de hasard": la Française des Jeux a annoncé lundi vouloir se renforcer dans les paris et les jeux en ligne avec le lancement d'une offre sur l'opérateur suédois Kindred, qui détient notamment Unibet, pour 2,6 milliards d'euros.

Kindred, coté à Stockholm, s'envolait de 16,79% sans rejoindre le prix de l'offre publique d'achat. La FDJ prenait 5,18% à 36,14 euros.